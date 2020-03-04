أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن عينات الفحوصات الطبية لـ 51 شخصاً مخالطاً للمواطن الذي أصيب بفايروس كورونا الجديد «كوفيد 19» سلبية، ويُنتظر نتيجة البقية البالغ عددهم 19 شخصاً، مبيناً أنه ستتم متابعة حالة المخالطين خلال الأسبوعين القادمين لضمان سلامتهم وعدم ظهور أي أعراض لديهم.

وأوضح في إيجاز صحفي اليوم (الأربعاء)، أن الحالة الصحية للمواطن المصاب مستقرة ومعزول في أحد المسشتفيات، وتتم متابعة حالته باهتمام.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن اللجنة المشكلة من المقام السامي لمتابعة فايروس كورونا الجديد «كوفيد 19» والمكونة من 17 جهة حكومية مختلفة تجتمع بشكل يومي، مبيناً أن هناك تنسيقاً وتناغماً كاملاً بين جميع أعضاء اللجنة والجهات الحكومية التي يمثلونها لحماية المملكة من فايروس كورونا المستجد بإذن الله.

وأهاب الربيعة بالجميع أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة ومن وزارة الصحة وعدم اتباع الشائعات، مؤكداً التزام المملكة ممثلة بوزارة الصحة بالشفافية وإظهار أي بيانات تظهر لإصابات جديدة.