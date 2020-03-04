تأهباً للحالة الطارئة التي يشهدها العالم لمواجهة فايروس كورونا المستجد، جهزت مديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة 6 مواقع للفرز البصري على منافذ الدخول المؤدية إلى مكة الكرمة؛ لفرز القادمين إلى مكة المكرمة عبر منافذها الستة. وأبانت صحة مكة المكرمة بأن المواقع تم تجهيزها بجميع المستلزمات اللازمة للتعامل مع الحالة، إضافة إلى تشغيلها بواسطة 100 ممارس صحي مدربين على أعلى مستوى على كيفية التعامل مع الحالات الوبائية والطارئة، مبينة أن الهدف من هذه الإجراءات هو بناء على الوضع الوبائي العالمي لمرض فايروس كورونا المستجد (19-COVID)، وبناء على توجيهات الوزارة بتشكيل فرق فرز بصري بمراكز الضبط الأمني بمداخل مكة المكرمة لإجراء الفحص الصحي على المستثنين من الأمر السامي بتعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وهم الذين مضى على وجودهم بالمملكة (14 يوما متصلا) ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفايروس، بعد حصولهم على التصريح الإلكتروني (المسار الإلكتروني للعمرة)، موضحة أن آلية التجهيز والعمل بمراكز الضبط الأمني بالمنافذ الستة بمكة الكرمة هي: (مركز الضبط الأمني بالشميسي، مركز الضبط الأمني بالشميسي القديم، مركز الضبط الأمني بالنورية، مركز الضبط الأمني بالكعكية، مركز الضبط الأمني بالكر، ومركز الضبط الأمني بسبوحة) من خلال تجهيز غرف الفرز البصري بالتنسيق مع إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالصحة العامة وإدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية وإدارة الإمداد، إضافة إلى متابعة تأمين التجهيزات والمستلزمات اللازمة لغرف الفرز والعزل، وتوزيع المناوبات على العاملين بالعيادات خلال 24 ساعة وتزويدهم بأجهزة اتصال لاسلكي للتواصل.

ونوهت صحة مكة بأن عمل فرق الفرز يتم منذ وصول المركبة إلى المنفذ بعد فزر الجهات الأمنية للمركبة بتحديد بلد المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة حسب التوجيه السامي، ويقوم الفريق الصحي بالتأكد من مدى مطابقة الشخص المحول للهدف الأساسي لفريق الفرز البصري، ثم يتم استقبال الحالة ومناظرتها من قبل الفريق الصحي، بحيث يسمح للأشخاص غير المشتبه بإصابتهم بالدخول إلى مكة المكرمة مع عمل التثقيف والتوعية الصحية للزوار والمعتمرين بطرق الوقاية من الإصابة بالعدوى، باستخدام الكمام الطبي عند الحاجة والتعقيم المستمر لليدين. وأفادت بأن الاشتباه بوجود حالة يتم التعامل مع المركبة وفق الإجراء المتبع بأن يقوم الفريق الصحي بالمنفذ بإبلاغ الجهات الأمنية (قائد المنفذ) للتنسيق مع فريق الهلال الأحمر السعودي؛ لنقل الحالات إلى مستشفيات محافظة جدة والطائف حسب الآلية المتبعة، إضافة إلى منع دخول المركبة بمن فيها أياً كانت خاصة أو حافلة لمكة المكرمة، وإعادتها إلى جهة القدوم.

كما يقوم الفريق الصحي بالمنفذ بالتنسيق مع غرفة العمليات في إدارة مكافحة الأمراض المعدية للتنسيق مع الشؤون الصحية بمحافظتي جدة والطائف لاستقبال الحالات المحالة إليهم، إضافة إلى الإبلاغ بأي ملاحظات تستوجب التدخل السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يتم رفع تقرير يومي عن حالات الفرز البصري لمركز القيادة والتحكم.