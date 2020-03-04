استعادت أمانة منطقة عسير أكثر من مليون م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في 14 موقعاً مختلفاً في المنطقة. وشدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على أن العقوبات النظامية ستطبق على المعتدين بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، وموضحاً أن التعديات التي قدرت بنحو 1.042.400 م2، حاول مخالفون الاستيلاء عليها وإقامة منشآت وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سلبية، عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.