تكمن أهمية مدينة الجبيل (تبعد عن الدمام 80 كيلومترا)، الواقعة على ساحل الخليج العربي، بوجود عدة مرافق مهمة مثل: ميناء الملك فهد الصناعي والتجاري، ومحطات التحلية، وقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية، والمنطقة الصناعية التي تعد من أهم البقع الصناعية في الشرق الأوسط، أما الجبيل الصناعية فأصبحت مثالاً للتجارب الصناعية عالمياً، إذ بها عدة مجمعات صناعية خاصة بالبتروكيماويات والصناعات الأساسية والثانوية التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). ومع هذا التوهج الصناعي العالمي، فإن مدينة الجبيل تحوي مناطق أثرية وتاريخية، وكانت قديماً مركزاً رئيسياً لصيد اللؤلؤ. ويعد ميناء الجبيل أحد أهم الموانئ السعودية، وتمتاز بأحيائها السكنية الراقية وبشاطئها الجميل، وتقع على مساحة 930 كيلومترا.وتشتهر الجبيل بمعالمها السياحية الجذابة، إذ توجد بها حدائق عامة مختلفة، ومنطقة النزهة التي تحتوي على ملاعب متعددة وساحات متخصصة للرياضات المائية.