أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تحرص على أن يكون الأمن هو الميزان لاستقامة الأمور، وتسعى لتطوير القطاعات الأمنية، عبر تأهيل وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز القدرات التقنية.وأوضح أمير الشرقية لدى استضافته منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة في مجلس الإثنينية الأسبوعي، أن الدولة عملت على جعل الأمن أولاً ضمن سلم أولوياتها، إيماناً بما له من أهمية في الحفاظ على المكتسبات والأرواح والممتلكات، مؤكداً «أن الإنسان إذا فقد أمنه فقد العيش الكريم والحياة الآمنة، وإننا نشاهد في كثير من دول العالم التي يحدث فيها انفلات أمني -ومع كل أسف-، وتؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وتضيع حقوق ومكتسبات الأفراد والمجتمع، ولذلك أولت المملكة الأمن الحرص والاهتمام، من خلال تطوير العاملين، وتطوير القدرات التقنية»، مقدراً الأعمال الجليلة لرجال الدوريات الأمنية والأخطار التي يتعرضون لها في كثير من المواقف، وأوصاهم بالصبر واحتساب الأجر.حضر المجلس مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، ومدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد نايف العتيبي، وشهد مداخلتين لمدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة المهندس أحمد العبثاني، ومدير جمعية الذوق العام بالمنطقة بدر الزياني.