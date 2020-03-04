تطور الشؤون الصحية بمنطقة الباحة مركز عمليات القلب وقسم العناية المركزة للكبار والأطفال الخُدّج، وأسندت المهمة لشركة وطنية بقيمة 99 مليون ريال. وتعمل الشركة المنفذة على تجهيز 64 سريراً للعناية المركزة لكبار السن والأطفال الخُدّج على مرحلتين، منها 11 غرفة عزل.«عكاظ» وقفت أمس (الإثنين) على المشروع الذي يضم 7 غرف عناية مركزة، وغرفتي عمليات، وغرفة للقسطرة، ومناطق إفاقة، وقسم التحضير والخدمات، وأوضح الناطق الإعلامي لصحة الباحة ماجد الشطي أن العمل جارٍ بكثافة لافتتاح المركز خلال أشهر.