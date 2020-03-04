أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أهمية تحري الدقة في نشر المعلومات والآراء من أجل خلق إعلام نزيه، يتماشى مع ما تشهده المملكة من تطور في جميع المجالات التنموية والاجتماعية. وتناول أمير نجران، خلال استقباله ظهر أمس (الثلاثاء)، بمكتبه بالإمارة، مساعد رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المدير الإقليمي لمركز الجنوب الزميل عبدالله آل هتيلة، الحديث حول دور الإعلام في إبراز جوانب التنمية في المملكة، وما يحظى به المواطن من رعاية واهتمام.من جانبه، عبر الزميل آل هتيلة عن شكره وتقديره لأمير نجران على جهوده الدائمة في دعم الإعلام ليتمكن من القيام بواجباته تجاه الوطن والمواطن.