أسهمت 5 إدارات بمنطقة الباحة في ندوة «تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد»، التي أقيمت أمس الأول (الاثنين) بتنظيم جامعة الباحة ضمن مبادرة «وطننا أمانة» لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشعار «نحو شراكة فاعلة لتعزيز النزاهة».من جانبه، أكد مدير الجامعة الدكتور عبدالله الحسين أن الندوة عززت الدور الرئيسي لنشر ثقافة النزاهة في المجتمع، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطلع لدور فاعل للمؤسسات في إحداث الحراك والنقاش العلمي والحواري لتأصيل مبادئ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتحقيق التقدم المنشود والتنمية المستدامة بالقضاء على الفساد بمختلف أنواعه، وتعزيز سبل وحماية النزاهة وفق توجهات الدولة.ومن الجهات المشاركة في الندوة مع الجامعة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد: أمانة منطقة الباحة، الشرطة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إدارة المرور، التي شاركت بأوراق عمل، وعرض تجارب ومبادرات لتعزيز النزاهة.