وقف رئيس بلدية محافظة القطيف محمد الحسيني أمس الأول (الاثنين) على احتياجات أهالي بلدة أم الحمام ميدانياً، برفقة مسؤولي ومهندسي البلدية، وعالج بعض الملاحظات الفورية ووعد بالنظر إلى أخرى للنهوض بمستوى الخدمة البلدية.ومن ضمن متطلبات الأهالي: صيانة الشوارع، وإنشاء سوق للفواكه والخضار واللحوم والأسماك، وتطوير الأرصفة الجانبية، وإزالة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري.وأشار إلى أن أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد يتابعان الخدمات المقدمة لمواطني المنطقة.