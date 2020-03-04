أكد متحدث جامعة تبوك الدكتور ناصر العنزي، أن البوابة الشرقية للجامعة مكتملة الإنشاء من قبل الجامعة ومغلقة مؤقتاً بالتنسيق مع إدارة المرور والأمانة، لحين استكمال إنشاء وتهيئة الطرق المؤدية إليها من خارج الجامعة، حفاظاً على سلامة مرتاديها. وجاء حديثه لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول الحوادث الواقعة على الجسر في طريق ضباء المؤدي إلى البوابات الجنوبية للجامعة، وما ذُكر بأن الجامعة تغلق بواباتها في الجهات الأخرى.وأشار العنزي، أن الجامعة لديها بوابات مفتوحة على مدى 24 ساعة يومياً في الجهات الجنوبية والغربية والشمالية ويمكن للطلاب استعمالها بشكل يومي على مدار الساعة.وأضاف: «هناك 4 بوابات في الجهة الجنوبية على طريق الملك فهد (4) لاستيعاب الكثافة المرورية القادمة من جسر طريق ضباء، وبوابتان في الجهة الغربية للقادمين من طريق الملك فيصل، وبوابة في الجهة الشمالية لخدمة القادمين من أحياء غرناطة والقدس والتعاون والأحياء القريبة منها».