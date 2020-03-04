بدأ مستثمر السوق الجديد للخضار والفواكه بشرق جدة بأبرق الرغامة في تشييد أعماله، إذ أوضح متحدث أمانة جدة محمد البقمي أن مساحة السوق مليون متر مربع، ومدة تشييده ثلاثة أعوام، وأن قيمة فترة التشييد والتشغيل 4 ملايين ريال، ومدة العقد 25 عاماً. وسيتم نقل الحلقة في ٢٠٢٣.وناشد سكان شمال العروس أمانة جدة بإنشاء مجمع الخضار والفواكه في المنطقة التي تحتاج لبعدها عن الحلقة الجديدة.يذكر أن سوق الخضار والفاكهة المركزي بحي الصفا أصبح مزدحما بشكل لا يستوعب الحركة.