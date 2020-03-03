أعلنت شرطة الرياض، القبض على متزعم جريمة السطو التي تعرض لها العاملون في إحدى مركبات نقل الأموال بتاريخ 15/ 4/ 1441هـ.ووفقا لشرطة المنطقة، فقد اتضح من إجراءات الضبط الجنائي قيام الجناة بمتابعة مركبة نقل الأموال أثناء قيامها بنقل أموال من أحد فروع البنك الأهلي التجاري على امتداد طريق ابن تيمية بحي الشفا بمدينة الرياض ومباغتة ناقليها بإطلاق النار عليهم من مسدس والاستيلاء على مبلغ قدره ( 1.950.000) ريال والفرار من الموقع باستخدام مركبة، قاموا بسلبها من قائدها بتاريخ 4/ 4/ 1441هـ، وبلوحات خاصة بمركبة أخرى مسروقة.وأشارت الشرطة إلى أن الفريق الأمني المختص، الذي تم تشكيله للتحقيق في الجريمة، كشف ملابساتها وتمكن من حصر دائرة الاشتباه في 4 أشخاص، اثنان منهما غادرا المملكة بعد ارتكاب الجريمة، وتم القبض على متزعم الجريمة واسترداد أحد الهاربين خارج المملكة، وهما مواطنان بالعقد الرابع من العمر، واللذان اتضح من التحقيقات الأمنية تورطهما بارتكاب جريمة سطو أخرى وبذات الأسلوب بتاريخ 8/ 4/ 1441 هـ في حي البديعة بمدينة الرياض، واستيلائهما على مبلغ وقدره ( 250,000 ) ريال، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع إجراءات القبض على الآخرين.