حذرت النيابة العامة من المساس بالنظام العام عبر إشاعة الأخبار مجهولة المصدر، التي تصعّد الهلع لدى المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرّض للمساءلة الجزائية.

وأكدت النيابة العامة على استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مفيدة بأن ذلك مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، داعية إلى عدم الاشتراك في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمادة (1/6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

وتزامن تحذير النيابة العامة، مع لجوء بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى بث الإشاعات والأخبار المغلوطة، وخصوصا ما يتعلق بالإصابة بفايروس كورونا المستجد، إذ دأبت وزارة الصحة على تأكيد استقاء وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعية إلى التواصل مع (937) للإجابة عن أي استفسارات عن الفايروس.