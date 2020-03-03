طبق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة التدابير الاحترازية على المسافرين القادمين عبر الرحلات الدولية من الدول التي ينتشر بها فايروس كورونا المستجد، من أجل التعامل مع أي حالات يشتبه بإصابتها بالفايروس.

ويتم ذلك باستخدام التقنية الحديثة والممثلة في الكاميرات الحرارية في مواقع الوصول الدولي بمدينة الحجاج والصالة الشمالية والصالة الجنوبية، إضافة إلى صالة رقم 1.

ويبلغ عدد القائمين بالأعمال الوقائية الذين سخرتهم وزارة الصحة في المطار 524 ممارسا صحيا، يقومون بالكشف على كل قادم من الدول الموبوءة، ومعاينة جميع القادمين باستخدام الكاميرات الحرارية.

ويتم التعامل مع حالات الاشتباه بعزل المسافر وتفعيل خطة الطوائ وتفعيل المسار الآمن لنقله إلى المستشفى المختص.