وقع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني اليوم (الخميس)، مذكرة تعاون بين وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة في مجالات الأمن الفكري.وتهدف مذكرة التعاون لتحقيق تطلعات القيادة في تجسيد مبدأ التعاون بين الأجهزة الحكومية ذات المهام التكاملية؛ بوصفها مشروعاً وطنياً يُعنى بتضافر الجهود وتكاتفها، ولتسهيل سبل التعاون في ذلك، والاستفادة من الخبرات لدى كل جهة.وتتضمن مذكرة التعاون بناء شراكة إستراتيجية في المجالات الفكرية، والتنسيق في إدارة البرامج الفكرية، وتلقي المقترحات والمبادرات المختلفة التي تخدم هذا المجال، إلى جانب تقديم الاستشارات والخبرات التي يملكها كلا الطرفين في المجالات المعينة أو ما يقترحه أحدهما، والتعاون في معالجة القضايا الفكرية والانحراف الفكري وتعزيز الجوانب والقيم الإيجابية، كذلك العمل على استقطاب وتأهيل الكفاءات الجيدة، وتبادل الآراء حول أي مقترحات تعزز مهمة كل منهما الآخر، في ما يخدم أهدافه الرئيسية.وتنص مذكرة التعاون على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي التعليم وأمن الدولة، ويمكن الاستعانة بممثلي جهات أخرى وخبرات متخصصة، كما يحق لفريق العمل تشكيل فرق عمل فرعية حسب الحاجة.