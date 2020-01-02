أكد لـ«عكاظ» سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، سلامة المواطنين السعوديين، وعدم تضررهم جراء الفيضانات التي اجتاحت العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال الثقفي إن السفارة باشرت بتنبيه المواطنين السعوديين فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية بشأن توقعها الأمطار الغزيرة على جاكرتا ومناطق مجاورة لها، فيما دعت السفارة عبر حسابها في «تويتر» إلى توخي الحذر والتواصل مع السفارة فورا في حال تعرضهم لأي ضرر لا سمح الله.

وأضاف الثقفي: لم ترصد السفارة أي حالة لأي مواطن سعودي، ونطمئن الجميع أن مواطنينا بخير وأمان بإذن الله، داعيا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

من جهتها، حذرت اليوم (الخميس) وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية من ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة جاكرتا وتسببت بفيضانات وانزلاقات أتربة، وأودت بحياة 29 شخصا على الأقل، وأغرقت مساحات شاسعة من المدينة تحت الماء، كما أعلنت الشرطة الإندونيسية أنها لا زالت تبحث عن ثمانية أشخاص مفقودين.

وبحسب السلطات الإندونيسية، فقد تمّ إجلاء 31 ألف شخص بسبب الفيضانات إلى ملاجئ مؤقتة، من بينهم أطفال حديثو الولادة، وأمهات أنجبن للتو، كما تم إنقاذ أطفال رضع عالقين في البيوت وكبار في السن.

وتعتبر هذه الفيضانات التي ضربت جاكرتا من دون سابق إنذار عشية رأس السنة هي أسوأ فيضانات في جاكرتا منذ الفيضانات التي وقعت في يناير 2013 وأودت بحياة العشرات.