أكدت المشرفة على مشروع «منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم» في محافظة ينبع، الفائز بجائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة في دورتها الثانية لسنة 2019، مشرفة مراكز مصادر التعلم بتعليم ينبع هانية عبدالرزاق فطاني، أنه تم العمل على المنصة منذ عام تقريباً وصمم بطريقة سهلة، وتحتوي على مصادر ذات الفائدة التعليمية والتكنولوجية، وتهتم بتوفير مصادر معرفية متنوعة في جميع مجالات العلوم.

وأشارت فطاني إلى أن المنصة تحتوي على تبويبات متنوعة منها ما يهتم بأخبار مراكز مصادر التعلم، وقواعد بيانات لمكتبات رقمية، وإستراتيجيات التعلم، وكتاب الشهر، والمصادر الرقمية للمناهج التعليمية، والحقائب التدريبية، والقراءات الموجهة، والقياس والقدرات، وموسوعة مراكز مصادر التعلم، وأهمها المواطنة الرقمية والأمن السيبراني الذي يعد بؤرة التحول الرقمي، وإعداد المجتمع لثقافة التعامل مع التكنولوجيا من حفظ حقوق الملكية والمصداقية في نقل الخبر، واحترام الآخر وغيرها من المهارات الرقمية المدعمة بأدلة وكتيبات وعروض رقمية تثري المجال والمعرفة فيه، وغيرها من المعارف والمهارات التي تقدم خدمات تربوية تلبي حاجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتنمي مهارات البحث والاستكشاف والتفاعل الإيجابي مع التطورات المعرفية والتقنية والتعامل الرشيد والمأمون مع الوسائط الرقمية والإنترنت، عبر نشر محتوى تعليمي رقمي بشكل مفتوح.

وأوضحت أن المنصة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع وتطوير المحتوى المقدم في المنصة ومتابعته بشكل دوري من قبلها وأمينة المصادر بتعليم ينبع هيفاء الحربي، وذلك لإثراء المحتوى الرقمي بصفة أسبوعية وشهرية والحرص على جودة ما يطرح، لافتة إلى الدعم المستمر من مدير تعليم محافظة ينبع الدكتور محمد العقيبي، ورئيس قسم التجهيزات المدرسية أحمد الجهني، الذي كان له بالغ الأثر في الوصول بالمنصة إلى ما وصلت إليه الآن، بتحقيق هذا الإنجاز الذي يجير للوطن، وسيتوج في افتتاح الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للإيسيسكو المزمع عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية شهر يناير الجاري.