لقي شخص حتفه، فيما أصيب اثنان آخران جراء سقوط صبة خرسانية عليهم أثناء عملهم في مجرى صرف صحي بتبوك.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أنه قور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة وفرقة متخصصة للانهيارات من قوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني للموقع.

وأضاف «عند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن سقوط صبة خرسانية أرضية على ثلاثة أشخاص احتجزوا أسفل الانهيار، وذلك أثناء عملهم في مجرى صرف صحي بعمق مترين تقريباً وعرض متر واحد وذلك في الارتداد الخلفي لأحد المباني».

وزاد «نتج عن الحادثة وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة شخصين من جنسية آسيوية، وتم إخراجهم من قبل فرق الإنقاذ ونقل المصابين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر»، مشيراً أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.