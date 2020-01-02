صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافدين من الجنسية السودانية، بحي ظهرة لبن غربي العاصمة الرياض، وكلاهما بالعقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي، وضبط بحوزتهـما 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.