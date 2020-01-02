نجح برنامج حساب المواطن بالتعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019 على جميع منصاته الممثلة في «صوتك مسموع» و«مركز الاتصال» و«حساب خدمة المستفيدين» و«الحساب الرسمي للبرنامج» وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح المتحدث باسم البرنامج سلطان القحطاني أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من مليونَيْ اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2019، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 17 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع نحو 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغت عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 287 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 56 ألف طلب عبر منصة خدمة «صوتك مسموع».

وأضاف القحطاني أن البرنامج أتم التعامل مع نحو 630 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» لجميع حسابات البرنامج، مشيداً بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلمومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، إلى أن تُوج البرنامج أخيراً بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في عام 2019 على مستوى الوطن العربي، التي تهدف لتطوير القدرات البشرية وترسيخ دور مؤسسات المجتمع لمواكبة التطور المعلوماتي.