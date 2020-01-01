تودع منطقة حائل عام ٢٠١٩ بسجل حافل بالإنجازات التنموية، ليتجدد سحرها وبريقها في ٢٠٢٠ مع موسمها الشتوي، بعد أن شهدت جملة من المشروعات التنموية، افتتحها أميرها الذي يجيد كتابة الإنجازات ككتابة قصائده لحائل التي غناها فنان العرب محمد عبده.وكانت آخر مشاريع حائل التنموية خلال العام الماضي، تدشين مستشفى الملك سلمان التخصصي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية عند اكتماله 500 سرير، وتجاوزت تكلفة إنشائه 500 مليون ريال، ويُعتبر إضافة مميزة ونقلة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية.كما شهدت المنطقة افتتاح مستشفى الولادة والأطفال بسعة 200 سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية ومعالجة الإدمان بسعة 150 سريرا للصحة النفسية، و50 سريرا لمعالجة الإدمان.وفي قطاع النقل، تم استكمال المرحلة الأخيرة لطريق حائل - المدينة المنورة المزدوج، وتنفيذ الأعمال التكميلية لطريق حائل الدائري، وتقاطع المطار، وتقاطع الالتفاف على الطريق الدائري، واستكمال ازدواج طريق حائل - العلا المرحلة الثالثة.كما دشَّن الأمير عبدالعزيز بن سعد قبل ٢٤ ساعة من دخول عام ٢٠٢٠ في قصر أجا، 8 مشاريع طرق بتكلفة تجاوزت نصف مليار ريال.