فاز مشروع «منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم» في محافظة ينبع بجائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة في دورتها الثانية لسنة 2019.

وتأتي الجائزة التي تم تخصيص دورتها للسنة الحالية للأفراد في إطار توجهات «الإيسيسكو» الساعية إلى تشجيع الإبداعات التربوية الرقمية المفتوحة، وتحفيز مختلف الفاعلين التربويين على الانخراط في دمج التكنولوجيا في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والتدبير الإداري، وإتاحتها للجميع.

كما تهدف الجائزة إلى التعريف بالابتكارات الجيدة ونشر أفضل الإنجازات والمشاريع الرقمية المفتوحة الحاملة للقيم الإنسانية وخصوصيات الهوية الإسلامية، بما يُسهم في توفير فرص التعليم الجيد لمختلف الفئات، ويُسرّع وتيرة مشاركة الدول الأعضاء في جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 «ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع».

ويأتي فوز «منصة ينبع الرقمية» تقديراً للجهد المبذول في إعدادها وتصميمها وإخراجها الفني، وما احتوته من مضامين تربوية وتعليمية مُجدِية للأطر التربوية والطلاب، بما يتيح لهم التعامل معها والاستفادة من موادّها المفتوحة.

ومنصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم في محافظة ينبع هي منصة إلكترونية مفتوحة يتمّ من خلالها تقديم خدمات تربوية تلبي احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتنمي مهارات البحث والاستكشاف والتفاعل الإيجابي مع التطورات المعرفية والتقنية، والتعامل الرشيد والمأمون مع الوسائط الرقمية والإنترنت عبر نشر محتوى تعليمي رقمي بشكل مفتوح.

وسيتم تسليم الجائزة لممثلة المنصة خلال افتتاح الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للإيسيسكو المزمع عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 29 - 30 يناير 2020.