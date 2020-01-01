استدعت إمارة منطقة نجران نائب إحدى القبائل، على خلفية تجاوزه تنظيمات الصلح التي اتفق عليها مجتمع المنطقة، وذلك بطلبه مبلغ 1.3 مليون ريال.وقدم نائب القبيلة اعتذاره عن تجاوزاته خطيًّا، وأقر بإبطال ذلك، والالتزام والتقيد بما اتفق عليه مجتمع المنطقة الكريم.كما استدعت الإمارة ممثل الطرف الآخر في عملية الصلح، الذي أقرّ أيضا رفضه بنود الصلح، ما دامت تخالف ما اتفق عليه المجتمع.ووجّه أمير المنطقة لجنة إصلاح ذات البين باستئناف مساعيها للصلح بين الطرفين، في الإطار الذي اتفق عليه المجتمع.