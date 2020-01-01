أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدء ممارسة مهامها واختصاصها اليوم باكتمال نقل نشاط براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تنفيذًا لقرار تنظيم الهيئة القاضي بأن تكون الهيئة الجهة المعنية بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأصبحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الجهة المسؤولة عن تسجيل مختلف الحقوق لهذه المجالات، وصيانتها وإنفاذها لترسيخ بيئة مشجعة ومحفزة للمبدعين ورواد الأعمال على العمل المثمر في مجالات العلوم والتقنية كافة، بما يسهم في رفع مستوى الابتكار للوصول إلى مجتمع معرفي منتج للملكية الفكرية.

يذكر أن الهيئة وقعت منذ إنشائها 3 اتفاقيات للمسار السريع في فحص طلبات براءات الاختراع مع مكاتب البراءات العالمية، حيث بدأ العمل بتفعيل الاتفاقيات مع كوريا الجنوبية في يوليو الماضي، ومع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بدءاً من اليوم، وتهدف إلى تعزيز منظومة العمل بمجال البراءات وبناء القدرات الذي من شأنه يؤدي إلى تحفيز لجذب الاستثمار ونقل التقنية وتوطينها وصولًا إلى التنوع الاقتصادي تحقيقًا لرؤية 2030.

ودعت الهيئة العموم في حال رغبتهم بزيارة صفحة البراءات أو التسجيل في أي من مجالات الملكية الفكرية للبراءات من خلال الرابط http://epatent.saip.gov.sa أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر 920021421 أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة SaipSaip.gov.sa أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي SAIPKSA.