أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال العام الماضي 2019 بين محطاتها الأربع الرياض والدمام والهفوف بقيق قد بلغ (1.805.216) مسافراً.وأوضحت الخطوط الحديدية أن الزيادة في عدد الركاب تتجاوز الـ70 ألف راكب مقارنة بالعام السابق 2018، وبنسبة نمو بلغت (4.06%‏) إذ بلغ عدد الركاب في ذلك العام (1.734.744) راكباً.كما شهد شهر ديسمبر الماضي تحقيق الخطوط الحديدية نقل أعلى عدد للركاب المسافرين على متن قطاراتها بين محطاتها الأربع خلال عام 2019 والبالغ 170.529 راكباً، في الوقت الذي بلغ به متوسط عدد الركاب المنقولين يومياً نحو 5 آلاف راكب.وتتوقع الخطوط الحديدية استمرار النمو في عدد الركاب المسافرين خلال العام الحالي 2020 مقارنة بالعام 2019 نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات في ظل العمل الدائم على رفع كفاءة التشغيل والتطوير المستمر للخدمات المقدمة.