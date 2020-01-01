صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة المنازل من خلال كسر الأقفال، والاستيلاء على ما بداخلها من جواهر ومصاغات ذهبية وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكاب 7 جرائم في أحياء الإسكان والوزارات والصحافة والحمراء وغرناطة، وبلغت قيمة المسروقات نحو (900.000) ريال، إذ تم توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية.