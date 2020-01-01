تعرض قائد سيارة من نوع فكس آر إلى السقوط في حفريات الشركة المنفذة لمشروع المياه في أحد أحياء محافظة ضباء، نتيجة عدم وجود عواكس أمام الحفرية في وسط الطريق، ما أدى إلى سقوط المركبة فيها ونجاة قائدها بعد تعرضه لكدمات، فيما قامت الشركة المنفذة للمشروع بردم الحفرية على وجهة السرعة - كما وثق صاحب السيارة.

وقال قائد المركبة صلاح سلامة بن نجم لـ «عكاظ»: فيما كنت ذاهباً لمقر عملي، فوجئت بوقوع سيارتي بحفرة تابعة لإحدى الشركات المنفذة لمشاريع المياه في محافظة ضباء لعدم وجود عواكس أو لوحات تحذيرية. وأضاف أنه تمكن من الخروج بمساعدة الأهالي، حيث تعرض لبعض الرضوض والكدمات.

وأكد صلاح بن نجم بأن إدارة المرور في محافظة ضباء استدعت مقاول الشركة، فيما قام مقاول الشركة بزيارته للمنزل من أجل الوصول إلى حل إلا أنه رفض، مطالباً الجهات المختصة بالوقوف معه ومحاسبة الشركة التي تسببت في إتلاف سيارته، وتعويضه عن التلفيات، وحتى لا تتعرض حياة المواطنين الآخرين للخطر نفسه.