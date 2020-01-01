أكد مدير عام المحطات الداخلية بالخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي، أن محطة عرعر خصصت 28 رحلة أسبوعياً إلى الرياض وجدة، حيث بلغ عدد الركاب المغادرين في الرحلة الأولى المتجهة من محطة عرعر لمطار الملك خالد الدولي 153 راكباً، فيما بلغ الركاب القادمين من الرياض 163 راكباً.

وبين أن الرحلات في أولى انطلاقتها التجريبية أقلعت في الوقت المحدد، حيث كانت الانطلاقة بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سليمان البسام، ومساعد الرئيس للمشاريع المهندس عبدالله الريمي، ونائب مساعد الرئيس للمطارات الدكتور عيد المطيري، وجاء ذلك أثناء انطلاقة تشغيل مطار عرعر.