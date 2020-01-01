أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على أن كافة قطاعات المنطقة ومسؤوليها ومحافظاتها ومراكزها تعمل يداً واحدة تجاه خدمة أبناء هذه المنطقة، وفق توجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة النبهانية، اليوم (الأربعاء)، وترؤسه اجتماع رؤساء مراكزها، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ النبهانية طارق اليحياء ورؤساء 35 مركزاً تابعاً للمحافظة.

وشدد الأمير فيصل بن مشعل على أهمية خدمة المواطنين والقيام بالأعمال والواجبات تجاه أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها، وتأدية الأمانة أمام الله ثم أمام القيادة، عبر التعامل بالحسنى اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كاشفاً أن الجميع مسؤول عن كل من ولي عليه من خلال مبدأ خدمة المواطن أولاً، سائلاً المولى عز وجل أن يجعلهم خير عون تجاه أداء الأمانة، معبراً عن سعادته برؤية الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم لكل خير وسداد.

وقدم محافظ النبهانية طارق اليحياء شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على متابعته وحرصه الدائمين على أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها، مشيرا إلى أن العمل قائم على قدم وساق لخدمة المواطنين والمواطنات، وفق توجيهات سموه وسمو نائبه، التي تأتي وفق توجيهات القيادة.