كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت المهندس فريد عمادي، أن 8 آلاف كويتي سيؤدون فريضة حج هذا العام.وأفاد عمادي لـ«عكاظ»، بعد توقيعه محضر تقديم الخدمات مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، بحضور رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري، بأنهم يدرسون تقديم خدمات إضافية لحجاجهم بمشعر مزدلفة لأول مرة هذا العام بالتعاون مع مطوفي الدول العربية، منوها إلى وجود تعاون مثمر مع وزارة الحج ومؤسسة الدول العربية كشركاء نجاح في رفع جودة الخدمات وحل المعضلات لحج سليم وآمن.وفي سياق متصل، ناقش رئيس المؤسسة المهندس المطوف عباس قطان ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري مع وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجمهورية الصومال الفيديرالية شيخ نور محمد حسن الخدمات المقدمة لـ11500 حاج سيقدمون هذا العام لأداء فريضة الحج.