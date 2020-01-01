فند المتحدث باسم صحة منطقة المدينة المنورة حاتم سمان، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن انقطاع المياه بمستشفى الملك فهد العام، مؤكدا بأنه عند الساعة 9.45 من مساء (الإثنين) حدث انكسار في خط المياه الرئيس، وكإجراء احترازي في مثل هذه الحالات تم إغلاق المياه عن مبنى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنويه وجرى إصلاح الخلل خلال مدة لم تتجاوز 3 ساعات.وأشار إلى أن المريض الذي سقط داخل دورة المياه أثناء تواجده فيها نتيجة تعرضه لحادث عرضي، تزامن مع فترة انقطاع المياه، وعلى الفور تم تقديم الإجراءات الإسعافية الطبية اللازمة له في حينه.وأكد سمان حرص صحة المدينة المنورة على سلامة المرضى والمستفيدين من خدمات كافة مرافقها الصحية، وأنه سيتم من خلال فريق الجودة وسلامة المرضى، ومركز تجربة المرضى، مراجعة الحدث للتحقق من جودة وسلامة الإجراءات وفق السياسات والمعايير المتبعة في هذه الأحداث.