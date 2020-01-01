حصلت المملكة على المرتبة الثانية بين دول مجموعة الـ20 في تخصص الترددات، والـ14 عالمياً في سرعة الإنترنت المتنقل، وصنفت ضمن الدول الأعلى نضجاً من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في تنظيم القطاع.أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منح المملكة مقعد عضو لديها، لتصبح بذلك أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.حصدت الشركة السعودية للكهرباء جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي عن فرع أفضل تطبيقات الإدارة البيئية، في حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة بحضور 56 دولة إسلامية، تحت رعاية الملك محمد السادس، في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط.حصل مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية على جائزة «أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة»، وجائزة «أفضل مصدّر لأدوات الدين السيادية في الشرق الأوسط لعام 2019»، إضافة إلى حصول رئيس المكتب على جائزة أفضل مسؤول تمويل في الشرق الأوسط، المقدمة من مؤسسة «غلوبال كابيتال».أحرزت المملكة ممثلة في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأرامكو السعودية، وجامعتي المجمعة والملك سعود، جائزة و7 شهادات تميز ضمن المسابقة التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لتكريم أفضل المشاريع التي تسخر تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك يرتفع رصيد المملكة إلى 9 جوائز و15 شهادة تميز لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات.حققت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم، للعام الثالث عشر على التوالي، 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة، خلال مشاركتها في معرض إنتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF2019، الذي أقيم في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية.وفازت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم بميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين وشهادة تقدير، في أوليمبياد الكيمياء الدولي (IChO 2019).سيطرت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، على أبرز الأحداث الاقتصادية في السعودية خلال 2019، نتيجة الهجمات التي تعرضت لها أخيرا، فضلا عن اكتتابها في البورصة المحلية.وحازت الشركة على الاهتمام الأكبر عند الهجوم على معاملها في سبتمبر2019.موازنة مميزةأعلنت المملكة في 9 ديسمبر موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار (أقل من 2019)، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.انضمت البورصة السعودية خلال 2019 لمؤشرات الأسواق الناشئة، التي تضم مؤشرات «إم إس سي آي» وفوتسي وستاندرد أند بورز، وحينها أصبح وزن البورصة السعودية 2.8% من وزن المؤشر (إم إس سي آي للأسواق الناشئة).