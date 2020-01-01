هناك 4 ضربات استباقية أمنية حصاد عام 2019، في القطيف، وأبو حدرية، والزلفي، وتاروت.قضت الجهات الأمنية بمحافظة القطيف على 6 إرهابيين هاربين من العدالة، وهم: (عبدالمحسن أبو عبدالله، وعلي أبو عبدالله، وعمار أبو عبدالله، ويحيى آل عمار، ومحمد الشبيب، وعبدالمحسن الأسود)، في بلدة أم الحمام بمحافظة القطيف في ضربة استباقية.اعترضت الجهات الأمنية 4 مطلوبين أمنيا على طريق أبو حدرية، وجرى تبادل لإطلاق النار، نتج عنه مقتل المطلوب ماجد علي عبدالرحيم الفرج، ومحمود أحمد علي آل زرع، والقبض على اثنين آخرين.هُلك 4 إرهابيين (عبدالله حمود الحمود، وعبدالله إبراهيم المنصور، وسامر عبدالعزيز المديد، وسلمان عبدالعزيز المديد)، نفذوا هجوما على مركز مباحث الزلفي، فيما أعلنت رئاسة أمن الدولة القبض على خلية إرهابية تضم 13 عنصرا ينتمون لـ«داعش»، وهم: فيصل محمد الخضير، وعبدالرحمن إبراهيم المنصور، وأيوب عبدالرحمن الداود، وعبدالرحمن عبدالله الداود، وعبدالرحمن حمود الحمود، ومصعب مد الله المديد، وعبدالله حمد الحميدي، وعبدالرحمن عبدالعزيز الدويش، وعبدالإله عبدالرحمن الدويش، ومحمد عبدالعزيز الدويش، وعبدالرحمن سعود السويكت، وصايل صالح العليق، وزيد عبدالله العصيمي.إعلان القضاء على خلية إرهابية في حي سنابس ببلدة تاروت في محافظة القطيف مكونة من 8 عناصر كانت تعتزم استهداف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وهم: محمد عبد الله النمر، وحسن عبدالله النمر، وعلي عبدالله النمر، وأحمد طارق الفرج، وهادي طارق الفرج، وفهد عبد الله آل ربح، ومحمد سعود أبو كبوس، وعقيل نبيل أبو جوهر.