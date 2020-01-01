يمكن أن نُطلق على عام 2019 عام الانتصار للثقافة السعودية والفنون من خلال الحراك الكبير الذي أنجز به وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله آل فرحان، اتفاقيات عدة مع منظمة اليونسكو، وأكد في كلمة المملكة في الدورة 40 لمؤتمر اليونيسكو، أهمية تعزيز العلوم والثقافة والفنون للمساهمة في إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم، من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.وأعادت وزارة الثقافة للمشهد الثقافي مكانته بالتعاون مع وزارة التعليم في تعميم مناهج الفنون (موسيقى ومسرح) في المناهج الدراسية وإدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافة إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون، وتفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.وستعد العاصمة الرياض لاستضافة أول مسابقة «آرتاثون الذكاء الاصطناعي»، التي تقام من 23 إلى 25 يناير 2020. مخصصة للفن القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال تفعيله في الفنون ومجالات التصميم. وتهدف إلى دمج مجموعة من الفنانين الرقميين وخبراء الذكاء الاصطناعي في شكل فرق لإنتاج أعمال فنية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وسيتم اختيار أفضل 10 أعمال فنية ليتم عرضها في معرض فني بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2020.واعتمدت تدشين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأعلن عن فتح باب تقديم الأفلام لدورته الأولى التي تُقام في المنطقة التاريخية في جدة في مارس 2020. يضم المهرجان إبداعات سينمائية عالمية وعربية وسعودية في فئات الفيلم الطويل، والقصير، والسينما التفاعلية.كما أطلقت أكبر مسابقة لتمويل الأفلام السعودية (ضوء) بجوائز تصل إلى 40 مليون ريال، لتمكين المواهب الوطنية الناشطة في مجال صناعة الأفلام عبر 4 مسارات تشمل دعم نصوص السيناريو، وتطويرها، ودعم إنتاج الأفلام، إلى جانب دعم أفلام الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص صناعة الأفلام في المعاهد والجامعات العالمية.وجه وزير الثقافة بتأسيس أكاديميات للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، وتبدأ بأكاديميتين في المرحلة الأولى؛ إحداهما متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف، وتستهدف ألف طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى. والأخرى مختصة بالموسيقى وتستهدف ألف طالب ومتدرب بدءا من عام 2021، وتمت تسمية مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مقراً للفرقة الوطنية للمسرح، والفرقة الوطنية للموسيقى التي تم الإعلان عنهما ضمن مبادرات وزارة الثقافة.