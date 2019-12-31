«صحة المدينة»: لهذا السبب انقطعت المياه عن مستشفي الملك فهد«عكاظ» (المدينة المنورة)إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن انقطاع المياه في مستشفى الملك فهد العام، أوضح المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة، أنه عند الساعة (9:45) من مساء أمس (الاثنين) حدث انكسار في خط المياه الرئيس، وكإجراء احترازي في مثل هذه الحالات تم إغلاق المياه عن مبنى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنويه، وجرى إصلاح الخلل خلال مدة لم تتجاوز 3 ساعات.وأضاف: «فيما يتعلق بسقوط المريض، فقد كان حادثاً عرضياً متزامناً مع فترة انقطاع المياه، حيث سقط داخل دورة المياه أثناء تواجده فيها، وعلى الفور تم تقديم الإجراءات الإسعافية الطبية اللازمة له في حينه».وأكد المتحدث الإعلامي حرص صحة المدينة المنورة على سلامة المرضى والمستفيدين من خدمات كافة مرافقها الصحية، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة الحدث للتحقق من جودة وسلامة الإجراءات وفق السياسات والمعايير المتبعة في هذه الأحداث.