أسهمت عودة الاختبارات التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في رفع مستوى التعاون والتفاعل بين الأسرة والمدرسة، ما يزيد من تحسين نواتج التعلم، وذلك من خلال اهتمام أولياء الأمور بالتواصل مع المدرسة لتهيئة أبنائهم وبناتهم لدخول الاختبارات، لاسيما أنها تعود بعد انقطاع 14 عاماً.

وكشفت الجولات الإشرافية على قاعات الاختبارات في مدارس التعليم العام ارتفاع مستوى الأداء العام للطلاب والطالبات، وتأقلمهم مع أجواء الاختبارات والحرص على مواعيدها، والتقيد بالتعليمات التي وضعتها إدارات المدارس لضمان التهيئة السليمة والفاعلة للتعاطي معها.

وأكد مشرفون تربويون على قاعات الاختبارات في المدارس انسيابية المشهد العام للطلاب والطالبات وهم يؤدون التجربة الأولى لهم بالاعتماد على مهارة الكتابة، وعدم الانزعاج أو وجود حالات تستلزم التدخل من قبل المعنيين بسير الاختبارات، مشيرين إلى أن قرار عودة الاختبارات سيضع طلاب وطالبات التعليم العام أمام المحك الفعلي للتفوق والتميز، وسيسهم في تعزيز مهارات القراءة والكتابة لديهم وتنمية الحس العام بقيمة المعلومات والمعارف التي يتلقونها داخل الفصل مع المهارات الأخرى، وكيفية توظيفها مع واقع الاختبارات.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وقف على سير الاختبارات في مدارس التعليم العام بزيارته التفقدية لمنطقة تبوك، مطلعاً على أداء اللجان وغرف التحكم داخل المدارس، ونماذج الاختبارات المقدمة لجميع المراحل الدراسية، كما شهدت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة تفقد مديري التعليم والمسؤولين قاعات الاختبارات في المدارس، وحث المعلمين والمعلمات على التعامل معهم بما يحقق القيمة المضافة وينمي فيهم مسؤولية التعلم، والحرص على تحقيق مستويات متقدمة.