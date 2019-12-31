أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة وصول أول إرسالية أغنام أخيرا قادمة من جمهورية كازاخستان إلى مطار الأحساء الدولي بعد رفع الحظر عنها.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور سند الحربي أنه جرى فسح الإرسالية بمتابعة من المحجر الحيواني والنباتي التابع لمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والمحجر الحيواني والنباتي بمطار الأحساء الدولي، مبينا أن الإرسالية تضم أكثر من 2200 رأس من الضأن والماعز ذات السلالة الكازاخستانية.وأضاف الدكتور الحربي أنه عقب وصول الإرسالية جرى على الفور إجراء عمليات الكشف الظاهري عليها، ومراجعة المستندات والشهادات الصحية المرافقة لها، والتأكد من متوسط الأوزان؛ لضمان عدم استهلاك كميات من الأعلاف عند دخولها للمملكة، إضافة إلى سحب عينات الدم اللازمة، وفق الآليات المعتمدة بالوزارة، وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها.