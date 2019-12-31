استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، في مدينة خميس مشيط، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح.

وقد التقى الشيخ الصباح أثناء زيارته بمنسوبي القوات الكويتية المشاركة بعمليات (إعادة الأمل)، ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

وقد أقام الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز مأدبة غداء بهذه المناسبة على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور الصباح والوفد المرافق له، بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وقد غادر الشيخ الصباح مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة.