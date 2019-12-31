حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج صلصة الفلفل الحار للعلامة التجارية (Sriracha)؛ بسبب خلل في تعبئة المنتج يؤدي إلى تخمر المنتج وانتفاخ العبوة وتطاير مكوناتها عند فتحها، ما قد يؤدي إلى احتمال تهيج الجلد والعينين.

وأوضحت الهيئة أن المنتج يحمل اسم «صلصة الفلفل الحار» Sriracha Hot Chilli Sauce وعلامته التجارية Sriracha ووزنه 17 أونصة (435 غراما)، و28 أونصة (740 غراما)، وتاريخ انتهاء صلاحيته مارس 2021، وتنتجه شركة Kienfat Trading Pty Ltd في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوصت «الغذاء والدواء» المستهلكين بتجنب فتح عبوة المنتج والتخلص مما لديهم منه حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من المنتج.