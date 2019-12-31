تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالتين من رئيسة أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلورق زودي، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي.وقام بتسليم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين، الرئيس الأثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك المفدى له أمس (الثلاثاء)، والذي نقل تحيات رئيسة جمهورية أثيوبيا ودولة رئيس الوزراء، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لهما.كما تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وأثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير أثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.