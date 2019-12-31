أكد الملحق الثقافي السعودي في إيطاليا البروفيسور عبدالعزيز الغريب في حديثه لـ «عكاظ» أهمية إعلان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، والذي سيقدم للطلاب والطالبات السعوديين فرصاً نوعية لدراسة الثقافة والفنون في أبرز الجامعات العالمية، مبيناً أنه في الوقت الذي يعد هذا البرنامج إضافة مميزة للابتعاث فإنه سينعكس أيضاً على البرامج الثقافية التي تمثل جزءاً من العمل الموسع الذي تقوم به الملحقية في روما وفتح آفاق أوسع للتعاون الثقافي الثنائي.



وقال الغريب ولعلنا نعيد للتعاون الأكاديمي السعودي الإيطالي في المجال الثقافي مكانته العالية، إذ إن الأكاديميات الإيطالية خرجت الرواد الأوائل للفن التشكيلي السعودي منذ ما يزيد على خمسين عاما.



وأضاف الغريب: في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن جامعات إيطاليا حازت شهرة عالمية فائقة في الفن العالمي والمسرح والموسيقى وغير ذلك، وشكلت إضافة على المشهد الثقافي العام ومن هنا فإننا في الملحقية الثقافية على أتم الاستعداد لدعم برنامج الابتعاث الثقافي من خلال تسهيل إجراءات القبول وإيجاد الفرص المناسبة للسعوديين والسعوديات في الجامعات والأكاديميات الإيطالية، التي تتوافر بها مثل هذه التخصصات الثقافية، والتي تعد من الجامعات ذات التصنيف الدولي العالي بها حتى نضمن مخرجات أفضل.