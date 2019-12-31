استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة أمس (الإثنين)، 350 متدربًا مستجدا مقبولين في الفصل التدريبي الثاني هذا العام لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، في مختلف الأقسام التخصصية بالكلية.وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بالكلية سعد القابوسي، أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات، مؤكدًا ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلاً، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدرب وتعريفه بأنظمة الكلية ولوائحها. ولفت القابوسي إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة خدمات المتدربين للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية، معلنًا ترحيبه بالمتدربين المستجدين وسيقدم لهم العديد من النصائح التي تهمهم خلال مسيرتهم بالكلية.