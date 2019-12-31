استقبلت إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع أمس الأول، أولى الرحلات للمعتمرين القادمين من مصر، لأداء مناسك العمرة هذا العام، عبر منفذ ميناء ينبع التجاري البالغ عددهم 995 معتمراً. وأكد مدير إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع علي رحيل المرواني، وصول أول فوج بحراً عبر ميناء ينبع التجاري لهذا العام، إذ تخلل ذلك برنامج استقبال بمشاركة الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن حيث قدمت الهدايا والورود للمعتمرين ابتهاجا بقدومهم.وقدم المرواني شكره لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، مثمناً توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه ومتابعة محافظ ينبع وإشراف ومتابعة وزير الحج لتذليل كافة العقبات وتقديم الجهود الحثيثة من خلال توفير الطاقات الفنية والبشرية، ومواكبة التطوير المستمر وتجويد الخدمة والاستفادة من البرامج التقنية الحديثة لتسهيل حركة وانسيابية الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم كل ما من شأنه راحة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.