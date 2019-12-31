سجلت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2019 إنجازات متعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وفقاً لمنهجية تتمحور حول «رؤية 2030»، الراسمة لمعالم الخطط المستقبلية التي ستنتهجها المملكة لمشروع تنموي يستهدف كل القطاعات الحكومية والخاصة والمدنية والعسكرية. هذا بلا شك يبعث دلالات واضحة لحجم العمل والجهد المبذولين على هذه الرؤية والقيادة الإدارية الفاعلة لعرابها «الأمير الشاب محمد بن سلمان»، لتخرج إلى العلن وقد بلورت الكثير من الأفكار ووضعتها في المسارات الصحيحة، ليتبقى بعد ذلك أهم المراحل التنفيذية باختيار الكوادر الفاعلة القادرة على ترجمة هذه الرؤية إلى خطط عمل تفصيلية والإشراف على تنفيذها لتحقيق الأهداف.