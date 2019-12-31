حذرت وزارة الحج والعمرة، شركات ومؤسسات خدمات حجاج الداخل، من رمي مخلفات مشعر عرفات بمواقع أخرى غير مخصصة لها، وضرورة التعاقد مع المتعهدين المؤهلين لتوفير حاويات لنقل المخلفات.وقالت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في تعميم اطلعت عليه «عكاظ» وبناء على توجيه وزير الداخلية المبني على برقية وزير الحج والعمرة، إن الصعوبات والتحديات التي اعترضت تنفيذ خطة الحج ومنها المباني المؤقتة التي يتم تنفيذها في المخيمات بمشعر عرفات، إذ تتم ازالتها بعد انتهاء يوم عرفة ونقل المخلفات إلى الأودية القريبة من المشعر.