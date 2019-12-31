استعرض أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف، خلال ترؤسه اجتماعاً حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الخرمة، مشاريع الجهات الحكومية وملامح خططها المستقبلية.وزار الأمير بدر بن سلطان مقر أمانة محافظة الطائف، والتقى خلالها قيادات الأمانة. وترأس اجتماعاً جرى خلاله استعراض المشاريع التنموية والملفات التي تعمل الأمانة على معالجتها لخدمة سكان وزوار المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.واطلع أمير مكة بالنيابة على أهم المحاور التي تعمل الأمانة على تطويرها متمثلة في النطاق العمراني، والطرق، والاستثمار، والجذب السياحي، وتحسين المشهد البصري والمداخل. وشاهد فيلماً قصيراً عن (الطائف الجديد). وزار منتزه الردف. واستمع إلى شرح من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل عن مكونات المنتزه.من جهة ثانية، استقبل أمير مكة بالنيابة في مكتبه، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية. وقدّم شكره لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.وتسلم الأمير بدر بن سلطان تقريراً إحصائياً عن أعمال شرطة محافظة الطائف، والتقرير ربع السنوي للشرطة، كما تسلم تقريرًا عن أعمال الأدلة الجنائية بشرطة الطائف، وتسلم أيضاً تقريراً عن أعمال إدارة مرور الطائف، وتقريراً عن أعمال الدوريات الأمنية.من ناحية ثانية، زار الأمير بدر بن سلطان إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم في منزله بالطائف، بحضور عدد من العلماء والمشايخ.