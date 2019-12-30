استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد»، أعمال إعادة تأهيل الحزم الأولى والثانية والثالثة من مشروعاتها الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية من مدارس مدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي، تمثل المرحلة الأولى من الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«ترشيد» وليد بن عبدالله الغريري، أن الحزم الأولى والثانية والثالثة تتضمن 126 مدرسة بمساحة إجمالية قدرها (607.635) مترا مربعا، إذ يبلغ عدد المعلمين والطلاب المستفيدين من هذه المباني حوالى (79310) معلمين وطلاب.

وأضاف: «يصل إجمالي الاستهلاك الكهربائي الحالي أكثر من (31.407.000) كيلو واط في الساعة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالى (24.948.364) كيلو واط في الساعة، أي بنسبة خفض أكثر من 21%».

وأشار إلى أن «ترشيد» قامت بتغيير وحدات الإضاءة الحالية وعددها (70.152) وحدة بإضاءة «ليد» موفرة للطاقة، تتميز بانبعاثات حرارية أقل ونشر الضوء في الصالات والممرات والقاعات المدرسية بشكل متساوٍ.