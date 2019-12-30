أعلنت المديرية العامة للجوازات بدء العمل في تمديد تأشيرات الخروج والعودة للعمالة الوافدة عبر منصة أبشر.وأوضحت في تغريدة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ردا على تساؤل لمواطن استفسر منهم عن إمكانية تمديد التأشيرة لعامله الذي خرج بتأشيرة خروج وعودة وانتهت مدتها، قائلة «الخدمة المطلوبة متاحة من خلال حسابك عبر منصة أبشر»، لافتة إلى أنه في حال تعذر إجرائها التواصل مع الدعم الفني لخدمة أبشر عبر الرقم 920020405.يذكر أن الجوازات أعلنت في بداية ديسمبر الجاري دخول 4 خدمات إلكترونية حيز التنفيذ، ضمن 13 خدمة لعدد من قطاعات وزارة الداخلية تم تدشينها أخيرا، منها خدمة (تمديد تأشيرة الخروج والعودة) وهي مشتركة بين (الجوازات) و(الخارجية) وتستهدف المقيمين الذين لديهم تأشيرات خروج وعودة، ويرغبون بالتأخر في العودة.وكان تقديم الخدمة مقتصرا في الماضي عن طريق وزارة الخارجية بعد الحصول على «برنت» ورقي بمراجعة الجوازات ثم إرسالها إلى المكاتب الخدمية الموجودة في الخارج وبموجبها يتم مراجعة وزارة الخارجية للحصول على التمديد وسداد الرسوم المستحقة ثم العودة للمملكة.ويتم تحقيق الخدمة إلكترونيا طالما الإقامة سارية المفعول بالدخول على أبشر وسداد المبلغ المستحق للمدة الماضية والمدة التي يرغب صاحب العمل بالحصول عليها وفق مدة الإقامة، وتنفيذ العملية.