وعد وزير النقل صالح الجاسر بتوسعة كبيرة لمطار حائل الدولي خلال الأيام القادمة تتوافق مع النقلة النوعية للمنطقة.

وقال على هامش جائزة أمير حائل للتميز الحكومي والأهلي: «حائل منذ القرن الأول الميلادي ملتقى القوافل التجارية وأحد أهم المراكز اللوجستية للتجارة منذ قرون طويلة، فهي جوهرة الشمال، وتربط مناطق المملكة من الشمال للجنوب ومن الغرب للشرق بالطرق السريعة».

وأضاف الجاسر: «مطار حائل الدولي يشهد نموا غير مسبوق بما تحقق من إنجازات لمشاريع الطرق بالمنطقة التي بلغت تكلفتها 880 مليون ريال، ونفذت من خلال شركات وطنية»، منوهاً بمتابعة أمير المنطقة ودعمه لكل ما يعود على المنطقة بالفائدة والتطور.

وأشار إلى أن المنطقة ترتبط حالياً بطرق حديثة مع عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى وجود مطار حائل الدولي الذي أبدى تطلعه لتوسعته قريباً، وكذلك محطة قطار سار الذي يربط الرياض بالمناطق الشمالية.

وكان أمير منطقة حائل قد توج وزارة النقل بجائزة «بصمة» للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية، وحصلت وزارة النقل على هذه الجائزة نظير نجاحها في تنفيذ مشروع نفق الملك فهد، وتمنح هذه الجائزة للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشاريع وبرامج المنطقة بجودة واتقان.

كما فاز مدير فرع وزارة النقل بحائل المهندس تركي الشمري بفرع «أداء»، وذلك نظير ما قام به من جهد شخصي لإنجاز المشاريع وتذليل الصعوبات، وتفعيل دور منسوبي الوزارة بالشكل الذي يخدم المنطقة.

وتهدف الجائزة إلى التحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير بالمجتمع، كما تمنح للمشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.

وقدم وزير النقل المهندس صالح الجاسر الشكر والعرفان لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نظير تكريم وزارة النقل بجائزة «بصمة»، مؤكداً أن هذه الجائزة تعتبر دافعاً معنوياً لجميع منسوبي الوزارة لمواصلة سلسلة النجاحات في منظمومة النقل في جميع فروعها.