أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد، أن إصدار المجلس الأعلى للقضاء قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل لتنظيم وتسريع إنجاز الدعاوى والفصل فيها خلال 30 يوماً، خطوة مميزة.

وأشار العواد إلى أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لحق المرأة في الزواج وتكوين الأسرة، وتيسيراً للإجراءات الممكنة لمن يمارس ضدها العضل في استرداد حقها الشرعي والقانوني.



وكان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر قواعد لتنظيم آلية نظر دعاوى العضل بما يعزز من سرعة الإنجاز ودعم جودة العمل؛ نظراً لكون قضايا العضل ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق القواعد الصحيحة وبما يتوافق مع طبيعتها.



لقراءة الخبر (قبول دعوى «العضل» من المرأة أو والدتها وإخوتها.. والفصل خلال شهر)